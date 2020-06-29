Для заразившихся коронавирусом на Южном Урале готовят новые койки
Дополнительные койки для лечения ковидных больных появятся в ОКБ № 3, которую в народе называют «больницей скорой помощи». Приказ об этом подписал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Накануне в больнице развернули 25 дополнительных коек в реанимации, а в понедельник, 29 июня, еще 40 коек в обычных палатах.
Теперь с учетом пополнения в больницах Челябинской области насчитывается более 2700 койкомест для зараженных коронавирусной инфекцией. Открытие новых палат в ОКБ № 3 связано с тем, что в больнице хорошо отлажена работа реаниматологов и нет дефицита рабочих рук.
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ИСТОЧНИК KP.RU