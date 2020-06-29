Погода в Челябинске на 30 июня 2020: западный ветер и без перемен

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:40:39+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 30 июня 2020 года

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Южный Урал словно застрял в каком-то пасмурном времени. Дни то ветреные, то спокойные. То дождливые, то сухие. Правда, все они словно на одно лицо. Мы узнали, какой будет погода в Челябинске 30 июня 2020 года.

В ночь на вторник, 30 июня, в городе +7...+9 градусов.

Днем — на десять градусов теплее: +17...+19.

Ветер северо-западный — 3-8 м/c. В городе довольно тихо, но режим НМУ Гидрометцентр пока не объявляет.

Ночь должна быть сухой, а на завтра все-таки прогнозируют дождики. Кратковременные. Такие можно где-нибудь переждать.

А уже с четверга горожане заметят перемены в погоде. К выходным в городе потеплеет до +28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU