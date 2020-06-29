В Челябинской области снова назревает проблема бродячих собак

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:47:05+03:00

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Проблема бродячих собак в Челябинской области все еще жива: в Златоусте стая собак загнала маленького мальчика на верхушку качели. Пост с видео появился в социальных сетях и сразу вызвал множество обсуждений.

В ролике, выложенном в группе «ЧП ДТП Златоуст», можно увидеть, что на площадке ребенка окружили десяток собак. Мальчик постоянно кричит «фу». При этом животные никак не реагируют на девочку, стоящую рядом, а также на оператора, который записывал видео.

Мнения пользователей значительно разделились. Часть комментаторов посчитала, что мальчик мог сам спровоцировать собак, другие же отметили, что сами животные даже не смотрят на ребенка. Однако большинство пользователей сошлись на мнении о том, что таких крупных стай все равно не должно быть на детской площадке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787714" frameborder="0"></iframe> В Златоусте ребенка на детской площадке окружила стая собак.Видео: ЧП ДТП Златоуст, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU