2020-06-29T19:14:19+03:00
Общество

«Карантин снимут во вторник»: перинатальный центр Челябинской области готов к приему беременных

При поступлении у всех беременных женщин теперь берут анализ на COVID-19
Лидия ПЕСКОВА
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Р\ Перинатальный центр открывают после двухнедельного карантина.Р\ Перинатальный центр открывают после двухнедельного карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 30 июня, будет снят карантин с Челябинского обласnного перинатального центра, где ранее коронавирус выявили у врача.

После того, как пришел положительный результат теста, из центра экстренно выписали домой трех беременных женщин. Пациенток отправили на постоянное наблюдение и патронаж по месту жительства. Женщины чувствуют себя хорошо и в любой день могут позвонить своему доктору.

— В период пандемии не остается ни одного медицинского учреждения, в котором не появилось бы заболевших коронавирусной инфекцией. При этом важно, как в больницах сработали эпидемиологи и руководство, чтобы не допустить распространения внутри. Четко и профессионально работает команда перинатального центра. После пришедшего положительного анализа, распространение коронавируса было купировано, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, среди которых нет ни одного заболевшего, что лабоkаторно подтверждено, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава области.

Перинатальный центр уже готов принять новых пациенток. При поступлении у всех беременных женщин теперь берут анализ на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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