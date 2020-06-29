«Карантин снимут во вторник»: перинатальный центр Челябинской области готов к приему беременных

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:14:19+03:00

При поступлении у всех беременных женщин теперь берут анализ на COVID-19

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июня, будет снят карантин с Челябинского обласnного перинатального центра, где ранее коронавирус выявили у врача.

После того, как пришел положительный результат теста, из центра экстренно выписали домой трех беременных женщин. Пациенток отправили на постоянное наблюдение и патронаж по месту жительства. Женщины чувствуют себя хорошо и в любой день могут позвонить своему доктору.

— В период пандемии не остается ни одного медицинского учреждения, в котором не появилось бы заболевших коронавирусной инфекцией. При этом важно, как в больницах сработали эпидемиологи и руководство, чтобы не допустить распространения внутри. Четко и профессионально работает команда перинатального центра. После пришедшего положительного анализа, распространение коронавируса было купировано, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, среди которых нет ни одного заболевшего, что лабоkаторно подтверждено, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава области.

Перинатальный центр уже готов принять новых пациенток. При поступлении у всех беременных женщин теперь берут анализ на COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU