Инспектор ГИБДД сбил велосипедиста в Челябинской области
ДТП произошло в Красноармейском районе на дороге Вахрушево — Долгодеревенское 28 июня. 54-летний велосипедист попал под служебную Skoda Octavia, за рулем которой был молодой инспектор. По данным КП-Челябинск, мужчина получил ушибы и черепно-мозговую травму.
— Проводится служебная проверка. Инспектор полка ДПС был трезв, в случае установления его вины он будет привлечен к ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
За рулем был 22-летний лейтенант полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU