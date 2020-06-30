Инспектор ГИБДД сбил велосипедиста в Челябинской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:23:48+03:00

Инспектор был трезв, если его вину установят, он будет привлечен к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ДТП произошло в Красноармейском районе на дороге Вахрушево — Долгодеревенское 28 июня. 54-летний велосипедист попал под служебную Skoda Octavia, за рулем которой был молодой инспектор. По данным КП-Челябинск, мужчина получил ушибы и черепно-мозговую травму.

— Проводится служебная проверка. Инспектор полка ДПС был трезв, в случае установления его вины он будет привлечен к ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За рулем был 22-летний лейтенант полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU