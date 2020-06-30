«7 дней с короной и без вируса»: УФАС возбудило дело против гостиницы за рекламу с намеком на ковид

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:05:15+03:00

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Челябинское УФАС заинтересовалось рекламой гостиничного комплекса «Уральские зори» в Чебаркуле. Весной на сайте отеля появился баннер с изображением мужчины в короне и надписью «7 дней с короной и без вируса». По мнению антимонопольщиков, реклама формирует у клиентов несерьезное отношение к пандемии, а выражение «...без вируса…» словно дает гарантию незаражения. Но рекламодатель не может на 100% обезопасить своих клиентов.

Текст проанализировали специалисты кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. Они подтвердили, что выражение «7 дней с короной и без вируса» имеет стойкую смысловую ассоциацию с коронавирусом.

Предприниматель пытался оправдаться, объяснив, что гостям предлагали всего лишь отдохнуть и не думать во время отдыха о вирусе, а изображение короны характеризует созданные в гостинице условия. Да и в марте, когда появился баннер, реклама якобы не могла ассоциироваться у южноуральцев с ковидом. Однако уже тогда в области было зарегистрировано несколько случаев заболевания.

— Ведомство признало нарушителем индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. В отношении него будет возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU