2020-06-30T09:05:15+03:00
Общество

«7 дней с короной и без вируса»: УФАС возбудило дело против гостиницы за рекламу с намеком на ковид

По мнению антимонопольщиков, она формирует несерьезное отношение к пандемии
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинское УФАС заинтересовалось рекламой гостиничного комплекса «Уральские зори» в Чебаркуле. Весной на сайте отеля появился баннер с изображением мужчины в короне и надписью «7 дней с короной и без вируса». По мнению антимонопольщиков, реклама формирует у клиентов несерьезное отношение к пандемии, а выражение «...без вируса…» словно дает гарантию незаражения. Но рекламодатель не может на 100% обезопасить своих клиентов.

Текст проанализировали специалисты кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. Они подтвердили, что выражение «7 дней с короной и без вируса» имеет стойкую смысловую ассоциацию с коронавирусом.

Предприниматель пытался оправдаться, объяснив, что гостям предлагали всего лишь отдохнуть и не думать во время отдыха о вирусе, а изображение короны характеризует созданные в гостинице условия. Да и в марте, когда появился баннер, реклама якобы не могла ассоциироваться у южноуральцев с ковидом. Однако уже тогда в области было зарегистрировано несколько случаев заболевания.

— Ведомство признало нарушителем индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. В отношении него будет возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ разработал Путеводитель акционера
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июня 2020: число выздоровевших превысило число заболевших
«7 дней с короной и без вируса»: УФАС возбудило дело против гостиницы за рекламу с намеком на ковид
В Челябинске выставили на продажу торговый центр «Фокус»
В минстрое Челябинской области выявили еще одного заболевшего коронавирусом
Инспектор ГИБДД сбил велосипедиста в Челябинской области
Не дистант, а цифровая среда: родителей школьников напугала новость об учебе на удаленке
«Моя жена и я рады, что остаемся в Челябинске»: «Трактор» изменил контракт с Ником Бэйленом
«Карантин снимут во вторник»: перинатальный центр Челябинской области готов к приему беременных
В Челябинской области снова назревает проблема бродячих собак
Погода в Челябинске на 30 июня 2020: западный ветер и без перемен
В Челябинской области расширят список льготников для газификации
У «летников» самая пора: уже завтра в Челябинске откроются летние кафе, фитнес-центры и зоопарки