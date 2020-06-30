Глава Челябинска назвала среднюю зарплату в крупном и среднем бизнесе

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:26:38+03:00

Наталья Котова отчиталась об успешном развитии бизнеса в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последнее время эта сумма выросла на 6%

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В Челябинске средняя зарплата увеличилась на 6%. Такую цифру сегодня, 30 июня, на заседании городской думы озвучила мэр Наталья Котова.

В ежегодном отчете она отметила, что средняя зарплата в крупном и среднем бизнесе составила 43 800 рублей. При этом уровень безработицы меньше общероссийского и составляет 0,64%.

— Растет спрос — растет и предложение: за прошлый год в Челябинске было открыто более 380 объектов торговли и общественного питания. А это практически 2 тысячи новых рабочих мест, — сообщила Наталья Котова.

По ее словам, по итогам 2019 года в Челябинске работало 72,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Положительная динамика наблюдается последние 5 лет. При этом мы пересматриваем подходы к поддержке малого бизнеса, наводим порядок, — заявила Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU