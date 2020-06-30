Глава Челябинска назвала среднюю зарплату в крупном и среднем бизнесе
В Челябинске средняя зарплата увеличилась на 6%. Такую цифру сегодня, 30 июня, на заседании городской думы озвучила мэр Наталья Котова.
В ежегодном отчете она отметила, что средняя зарплата в крупном и среднем бизнесе составила 43 800 рублей. При этом уровень безработицы меньше общероссийского и составляет 0,64%.
— Растет спрос — растет и предложение: за прошлый год в Челябинске было открыто более 380 объектов торговли и общественного питания. А это практически 2 тысячи новых рабочих мест, — сообщила Наталья Котова.
По ее словам, по итогам 2019 года в Челябинске работало 72,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.
— Положительная динамика наблюдается последние 5 лет. При этом мы пересматриваем подходы к поддержке малого бизнеса, наводим порядок, — заявила Наталья Котова.
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ИСТОЧНИК KP.RU