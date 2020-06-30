2020-06-30T10:19:01+03:00
Общество

«Вы не хуже разбираетесь»: главе Челябинска предложили войти в совет директоров «Трактора»

С инициативой выступил депутат гордумы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Наталья Котова лично посещает игры команды. Фото: ХК ТракторНаталья Котова лично посещает игры команды. Фото: ХК Трактор
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Сегодня, 30 июня, на отчетном заседании Челябинской гордумы Наталье Котовой предложили войти в совет директоров хоккейного клуба «Трактор», который принадлежит муниципалитету.

С идеей выступил депутат Илья Мительман. Он посетовал на провальный сезон команды при сохранении больших бюджетных вливаний.

— Статья расходов на образование составляет 2,2%, а на спорт 6% и большая часть трат приходится на «Трактор». 600 миллионов составляет трансфер из бюджета области, около 30 миллионов - из бюджета города. Сезон был неудачный, это очевидно. и не только на мой взгляд, — высказал мнение Илья Мительман. — Предлагаю включить Наталью Петровну в Совет директоров, а то клуб муниципальный, а город там никак не представлен.

Наталья Котова добавила, что готова рассмотреть предложение, если с ним выйдут депутаты, и добавила, что лично посещает многие игры.

— Я знаю. Вы и в хоккее разбираетесь не хуже тех, кто входит в совет директоров клуба, — ответил Мительман.

В прошлом году городские власти лишились бесплатной VIP-ложи на матчах «Трактора». Решение было принято Борисом Видгофом, который на тот момент являлся директором хоккейного клуба, а сейчас занимает пост вице-президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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