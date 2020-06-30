2020-06-30T09:54:12+03:00
Происшествия

В Челябинской области 18-летняя автомобилистка сбила подростка на пешеходном переходе

Мальчика увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке.ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В Снежинске 14-летний мальчик попал под колеса отечественной «девятки». За рулем была неопытная 18-летняя автомобилистка. ДТП произошло днем 29 июня на перекрестке улиц 40 лет Октября и Пищерова.

— Девушка не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

За прошедшие сутки в области произошло семь аварий, четыре из них — с участием детей.

— Напомните своим детям Правила дорожного движения, пройдите с ними их ежедневный маршрут, обращая внимание на опасные места. Оснастите их ежедневную экипировку дублирующими световозвращающими элементами, чтобы ребенок был виден с любой стороны, — призывают в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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