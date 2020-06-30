В Челябинске появится девять детсадов и одна школа

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске в этом году и в следующем появятся несколько детских садов и одна школа. Об этом сегодня, 30 июня, сообщила мэр Наталья Котова в ежегодном отчете перед депутатами гордумы.

В 2021 году будут сданы детские сады в «Парковом», два в «Академ Riverside» и в «Парковом-2». Еще пять зданий планируется выкупить — в 47-ом микрорайоне, в «Ньютоне», на улице Дмитрия Неаполитанова, Монакова и на Дзержинского.

1 сентября в 55-ом микрорайоне откроется новая школа на 1500 мест.

— Нам удалось открыть 3288 новых мест, что привело к существенному снижению очереди среди дошкольников на получение места в детский сад. Развивается сеть дополнительного образования, охват детей вырос до 73 %, — рассказала Наталья Котова.

Также мэр утверждает, что в городе выросло качество школьного. Об этом говорят результаты участников межрегиональных и международных олимпиад.

— Высокие результаты демонстрируют челябинские школьники в рамках Всероссийской олимпиады. По итогам заключительного этапа юными челябинцами завоевано 40 дипломов победителей и призеров, при этом почти треть дипломов принадлежит воспитанникам физико-математического лицея №31, — добавила Наталья Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU