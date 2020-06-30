«Котова работает»: в Челябинске построят две новые поликлиники

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:16:21+03:00

Они появятся на Северо-Западе и в Тракторозаводском районе

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В Челябинске планируется строительство двух новых поликлиник. Они появятся в Чурилово и в «Парковом». Об этом сегодня, 30 июня, во время отчета перед депутатами гордумы сообщила глава города Наталья Котова.

— На 2021 год не было проектов. Организованы офисы врачей общей практики в Чурилово и «Парковом», но население растет. Сейчас запланированы средства на проектирование строительства там поликлиник для взрослого и детского населения, — прокомментировала Наталья Котова.

Она добавила, что деньги будут выделены и на диагностические центры с теплым переходом в больницах № 1 и № 6. Обсуждается также строительство инфекционного комплекса или отдельной инфекционной больницы на территории города.

Депутат гордумы Кирилл Матвеев не сдержал эмоций и благодарностей.

— Извиняюсь за жаргон, но видно, что вы пашете, — обратился он к главе города. — Приятно видеть вечером, что свет в администрации города горит — Котова работает, значит — город в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU