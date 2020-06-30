На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:55:20+03:00

Возле фонтана теперь есть просторная площадка для отдыха. Фото: Игорь Клеин

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На главной пешеходной улице Челябинска сегодня ночью, 30 июня, поставили новые скамейки и белоснежные бетонные вазоны. Теперь на Кировке стало больше зелени, а возле фонтана появилась модная площадка, где можно передохнуть после прогулки.

— Установили 27 вазонов и 72 скамейки, — рассказал КП-Челябинск директор муниципального учреждения «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин. — В вазонах будут расти спирея Грефшейм, туя Смарагд, крушина Файн Лайн и ель. Большую часть высадили у фонтана, также установили вазоны на перекрестке улиц Коммуны и Карла Маркса и возле дома №167 по Кирова.

Всего на Кировке поставили 27 вазонов. Фото: Игорь Клеин

Посмотрим, сколько простоят нетронутыми новые архитектурные формы. Вообще бетон крепкий, вандалам должен быть не по зубам. Фото: Игорь Клеин

По словам Игоря Клеина, контракт на благоустройство получила компания «Ворлд Прайс». Сумма контракта на растения составила 3,4 миллионов рублей. А на скамейки — 4,4 миллиона.

Также установили вазоны возле дома №167 по Кирова. Фото: Игорь Клеин

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ИСТОЧНИК KP.RU