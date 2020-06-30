2020-06-30T12:31:15+03:00
Происшествия

Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой

Он убеждал сотрудников, что это детонатор
Валентина ВАГАНОВА
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В отделении банка в момент ограбления находилось более миллиона рублей.В отделении банка в момент ограбления находилось более миллиона рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске пойдет под суд местный житель за разбойное, и в тоже время нелепое, ограбление банка. В декабре прошлого года он ворвался в «Сбербанк» на улице Кирова и потребовал отдать ему деньги. В руке у него была зажигалка, которую он выдавал за детонатор. Грабитель угрожал взорвать помещение и пытался разбить стекло, разделявшее кассу от клиентской зоны.

Кассир вызвала полицию, нажав тревожную кнопку. Челябинца задержали и заключили под стражу. Выяснилось, он был ранее судим. А на ограбление банка пошел, потому что перепил алкоголя.

— Обвиняемый вину в преступлении признал полностью, указал, что злоупотребляет спиртным. Это и способствовало совершению преступления. Прокуратурой Калининского района Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, совершенному по статье «Разбой». Дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинцу грозит от восьми до пятнадцати лет колонии и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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