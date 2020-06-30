В Челябинске будут судить внука, который во время ссоры сжег свою бабушку

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:42:38+03:00

Перед этим он избил старушку

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Прокуратура направила в суд дело на 42-летнего челябинца. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшим смерть по неосторожности. В апреле он поссорился со своей 91-летней бабушкой. В порыве гнева несколько раз ударил ее, а затем облил алкоголем и поджег.

Осознав, что натворил, стал тушить. Но было уже поздно. С поражением 31% тела пенсионерка скончалась в больнице.

— Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU