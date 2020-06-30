2020-06-30T14:42:38+03:00
Происшествия

В Челябинске будут судить внука, который во время ссоры сжег свою бабушку

Перед этим он избил старушку
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура направила в суд дело на 42-летнего челябинца. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшим смерть по неосторожности. В апреле он поссорился со своей 91-летней бабушкой. В порыве гнева несколько раз ударил ее, а затем облил алкоголем и поджег.

Осознав, что натворил, стал тушить. Но было уже поздно. С поражением 31% тела пенсионерка скончалась в больнице.

— Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области детсады возвращаются к привычному режиму работы
В Челябинской области появятся новые молочные комплексы и роботизированные доильные залы
«Работаем в убыток»: челябинские маршрутчики рассказали о дезинфеции салонов
В Челябинской области открываются детские летние лагеря
«Мечел-Кокс» завершил реконструкцию коксовой батареи № 8
Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России
В Челябинске будут судить внука, который во время ссоры сжег свою бабушку
На воркаут-площадку в центре Челябинска привезли новые гантели с цепями
Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре
Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой
На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса
Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы
В Челябинске появится девять детсадов и одна школа