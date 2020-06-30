Tele2 расширила зону покрытия сети в Челябинске в первом полугодии 2020 года

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:16:54+03:00

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С начала года объем потребляемого трафика в регионе вырос на 11%, а за весь последний год – на 34%. В топ-5 городов и районов региона по потребляемому объёму трафика вошли Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс и Копейск.

Сергей Корабельников, технический директор челябинского филиала Tele2:

«Следуя за потребностями абонентов, Tele2 планомерно расширяет покрытие сети в регионе: с начала 2020 года компания увеличила количество базовых станций 4G на 7%, а также модернизировала 25% уже существующих станций сети четвертого поколения. Наша цель – непрерывно развивать инфраструктуру, чтобы абоненты могли активно пользоваться мобильным интернетом и онлайн-сервисами там, где они находятся».

Мобильный оператор также выделил главные инфраструктурные проекты за прошлый и начало текущего года. Сеть Tele2 модернизирована на 39% базовых станций в Челябинской области. В деревне Селяева (Аргаяшский район), селах Морозкино (Троицкий район) и Воронино Пластовского района сигнал появился впервые. Кроме того, реализован масштабный проект совместно с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по малым населенным пунктам. В 2019 году связь появилась в 14 новых населенных пунктах: поселках Ук, Гумбейский, Урал, Новопокровский, Тюбеляс, Новоянгелька, Калиновский, Цвиллинга, Мичуринский, селах Ларино, Радиомайка, Дробышево и Маслово, а также в деревне Булатово.

Также в 2019 году оператор обеспечил связь на ГЛЦ Евразия (г. Куса) и ТРК «Тетрис» в Магнитогорске, а в 2020 году связь улучшили в БЦ «Бовид» и поселке Мирный Красноармейского района.

Материал предоставлен компанией Tele2