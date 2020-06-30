КСП Челябинской области поручили проверить «Областной аптечный склад»
Первая ревизия за три года: губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить компанию «Областной аптечный склад». Проведение ревизии стоит на контроле региональной Контрольно-счетной палаты.
Ранее финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной минздраву компании не проверяли уже три года. С чем связана новая ревизия — неизвестно. Согласно телеграм-каналу КСП, проверка начнется 6 июля.
При этом компания — единственная в Челябинской области, которая обеспечивает медикаментами льготные категории граждан, а также изготавливает лекарства по индивидуальным рецептам.
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ИСТОЧНИК KP.RU