КСП Челябинской области поручили проверить «Областной аптечный склад»

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:53:00+03:00

В подконтрольной минздраву компании не проводили ревизию три года

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Первая ревизия за три года: губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить компанию «Областной аптечный склад». Проведение ревизии стоит на контроле региональной Контрольно-счетной палаты.

Ранее финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной минздраву компании не проверяли уже три года. С чем связана новая ревизия — неизвестно. Согласно телеграм-каналу КСП, проверка начнется 6 июля.

При этом компания — единственная в Челябинской области, которая обеспечивает медикаментами льготные категории граждан, а также изготавливает лекарства по индивидуальным рецептам.

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ИСТОЧНИК KP.RU