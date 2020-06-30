Ботанический сад Челябинского госуниверситета закроют для невузовских посетителей
Допускаются только студенты и работники вуза: Челябинский государственный университет ограничил вход в ботанический сад у первого корпуса. Посторонние люди смогут посещать территорию смогут только по пропускам и спецразрешениям.
По словам начальника управления по связям с общественностью вуза Анастасии Гусенковой, территорию сада пришлось закрыть после участившихся случаев вандализма. Сейчас планируется установка ограждений.
— Сейчас сад представляет собой полноценные прогулочные зоны и получил известность в городе, проходимость возросла многократно. К сожалению, далеко не все гости ведут себя подобающим образом. В этом году мы регулярно наблюдаем, как ломаются ветки деревьев и кустарников и таблички с описанием объектов, вытаптываются грядки, нарушаются композиции. Люди позволяют детям рвать цветы и лазить по хрупким инсталляциям, выгуливают собак на территории сада, — рассказала пресс-секретарь университета.
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ИСТОЧНИК KP.RU