Красотки, ворующие косметику в магазине, попали на видео в Магнитогорске
Две красотки из Магнитогорска, скорее всего, подружки обвели вокруг пальца продавцов магазина косметики. Каждая потихоньку вынесла из магазина какой-то товар. Однако женщины не учли, что обе кражи попали на камеру, а запись их преступления продацы выложат в городской паблик.
— Две бессовестные особы стырили тестер дорого парфюма и тональный крем. Взрослые женщины! И как не стыдно? Верните! Или обратимся в полицию! — пугают дамочек продавцы.
Но подписчики паблика сомневаются, что огласка в сети заставит двух вороваек вернуть косметику. Горожане пишут, что одна из них, в красном пиджаке, уже мелькала на днях в соцсетях на другом видео, связанном с обманом местной старушки.
Дамочка ворует косметику в Магнитогорске..Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".
Горожане советуют продавцам не тянуть время и обращаться напрямую в полицию. Продавцов землякам жалко:
— За недостачу заплатят продавцы. А они работают за зарплату для своей семьи,а не то, чтобы эти две красотки прихорашивались за их счет...
— Как люди не понимают, что сейчас везде натыканы видеокамеры, и, если кажется, что никто не видит — это не значит, что ты невидимка! — замечают другие.
Еще одна красотка решила бесплатно поживиться косметикой в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".
— Что-то когда воруют, никакой охраны в зале нет. А бывает, заходишь что-то купить — и с тебя глаз не сводят, — возмущаются третьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU