В Челябинской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Сегодня, 1 июля, в Челябинской области началось голосование по поправкам в Конституцию России, в 8:00 открылись избирательные участки. Свой выбор южноуральцы могут сделать до восьми часов вечера.
Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию
Также в период пандемии коронавируса у жителей региона есть возможность проголосовать дома, для этого нужно позвонить на свой участок, номер которого можно найти на сайте избиркома, и сообщить о своем желании. Подать заявку можно и на портале госуслуг до 17:00.
— У нас будет три часа, чтобы обработать заявки, собрать безопасные пакеты для голосования, положить туда бюллетень, заявку, ручку, маску перчатки, буклетик с поправками, санитарные салфетки и потом выйти к человеку, дать ему возможность проголосовать,— рассказал глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.
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ИСТОЧНИК KP.RU