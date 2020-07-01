1 Июль 2020 2020-07-01T07:54:52+03:00

Еще есть возможность проголосовать, не выходя из дома

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Сегодня, 1 июля, в Челябинской области началось голосование по поправкам в Конституцию России, в 8:00 открылись избирательные участки. Свой выбор южноуральцы могут сделать до восьми часов вечера.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

Также в период пандемии коронавируса у жителей региона есть возможность проголосовать дома, для этого нужно позвонить на свой участок, номер которого можно найти на сайте избиркома, и сообщить о своем желании. Подать заявку можно и на портале госуслуг до 17:00.

— У нас будет три часа, чтобы обработать заявки, собрать безопасные пакеты для голосования, положить туда бюллетень, заявку, ручку, маску перчатки, буклетик с поправками, санитарные салфетки и потом выйти к человеку, дать ему возможность проголосовать,— рассказал глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

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ИСТОЧНИК KP.RU