На карточки семей из Челябинска упали «детские» 10 тысяч

1 Июль 2020 2020-07-01T08:56:01+03:00

Родители получили повторную выплату на ребятишек до 16 лет

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Рано утром 1 июля челябинцы начали получать деньги, обещанные президентом России на поддержку детей до 16 лет.

Напомним, эта мера поддержки была объявлена еще весной. Первоначально предполагалось, что выплата будет единоразовой. Многие семьи уже успели получить ее в июне. Позже власти страны решили выплатить эти деньги повторно: еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.

Если кто-то еще не успел оформить выплату и получить деньги, то подать заявление можно будет вплоть до 1 октября. При этом деньги не потеряются. Когда семья обратиться за помощью, то получит на каждого ребенка по 20 тысяч рублей.

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Оформить выплату можно на портале Госуслуги и через Пенсионный фонд России. Понадобятся данные вашего паспорта, банковские реквизиты, номер СНИЛС взрослого и номера свидетельства о рождении детей. Если детей в семье несколько, заполняется одно заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU