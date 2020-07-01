Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июля 2020: здоровых больше, чем больных

1 Июль 2020 2020-07-01T10:17:02+03:00

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области

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Минздрав опубликовал свежие данные количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. К сегодняшнему утру зарегистрировали 139 новых случаев. Под присмотром врачей сейчас находится 3 153 пациента.

За прошедшие сутки на поправку пошли 164 человека, их выписали и отправили домой. Всего регионе выздоровели 4379 южноуральцев.

За минувший день скончалось три человека. Во всех случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием: 83-летний пациент (хроническая обструктивная болезнь легких и гипертоническая болезнь), 98-летний мужчина (хронический пиелонефрит хроническая почечная недостаточность) и 83-летняя пациентка (постинфарктный кардиосклероз миокарда).

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ИСТОЧНИК KP.RU