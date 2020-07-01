Более половины жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию
По данным избирательной комиссии, к 1 июля в Челябинской области проголосовало более 1,3 млн южноуральцев.
— По состоянию на десять часов явка избирателей в Челябинской области составила 51,32%. Это 1 333 236 жителей региона, — рассказал глава избиркома по Челябинской области Сергей Обертас.
Также сегодня утром озвучили явку по районам Челябинска:
Калининский — 45,96%
Курчатовский — 56%
Ленинский — 54,76%
Металлургический — 58,4%
Советский — 58,26%
Тракторозаводский — 34,93%
Центральный — 26,8%
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ИСТОЧНИК KP.RU