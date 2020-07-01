Более половины жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T10:52:47+03:00

Также известна явка по районам Челябинска

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По данным избирательной комиссии, к 1 июля в Челябинской области проголосовало более 1,3 млн южноуральцев.

— По состоянию на десять часов явка избирателей в Челябинской области составила 51,32%. Это 1 333 236 жителей региона, — рассказал глава избиркома по Челябинской области Сергей Обертас.

Также сегодня утром озвучили явку по районам Челябинска:

Калининский — 45,96%

Курчатовский — 56%

Ленинский — 54,76%

Металлургический — 58,4%

Советский — 58,26%

Тракторозаводский — 34,93%

Центральный — 26,8%

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ИСТОЧНИК KP.RU