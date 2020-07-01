Черный дым над одной из улиц в Челябинске заинтересовал пользователей соцсетей

1 Июль 2020 2020-07-01T13:36:03+03:00

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Сегодня, 1 июля, на Хлебозаводской улице вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Фото и видео с клубами черного дума мгновенно появились в социальных сетях.

Пожар на улице Сталеваров .

В комментариях под постом пользователи шутливо советуют автору самостоятельно проверить, что случилось, и предлагают свои версии случившегося, не связанные с пожаром.

— Так сходите посмотрите, не далеко же, — пишет подписчик группы.

— Зовут на голосование древним методом, подавая знаки при помощи костра, огня и дыма! — предполагает другой пользователь.

Что случилось, выяснили сотрудники МЧС и справились с причиной задымления.

— В 13:29 на вызов выехали две автоцистерны. В 13:35 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинска. — Во время пожара никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU