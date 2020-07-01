2020-07-01T17:58:16+03:00
Общество

Планируйте маршрут: в Челябинске перекроют несколько участков для ремонта дорог

На некоторых из них будут укладывать асфальт или бортовые камни
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В городе активно идут ремонтные работыВ городе активно идут ремонтные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Учитывайте пути объезда: мэрия Челябинска объявила о начале дорожных работ 2 июля. Из-за укладки нового асфальта или бордюра в разных районах города могут быть перекрыты несколько участков.

— Работы будут вестись на следующих объектах: улицы Сулимова (от Омской до Курчатова), Мира (от Сталеваров до Шоссе Металлургов), Новороссийская, Третьего Интернационала (от проспекта Ленина до Первой Пятилетки), Молодогвардейцев, — рассказали в пресс-службе администрации.

Также уже в скором времени начнется строительство новой дороги, которая свяжет микрорайоны Парковый-2 и Ньютон. Для этого под снос пойдет около 2 тысяч деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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