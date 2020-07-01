2020-07-01T20:14:33+03:00
Общество

В Челябинской области началась обработка протоколов по голосованию

Всего в облизбирком поступило более 600 обращений
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Власти ожидают явку в 65 процентовВласти ожидают явку в 65 процентовФото: Андрей АБРАМОВ
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Участки закрыты: в Челябинской области начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию. Региональный избирком поделился первыми предварительными данными протоколов.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию

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Сейчас обработано чуть меньше одного процента голосов. Предварительно, поправки поддержали почти 72 процента голосовавших. Против них высказались 27 процентов от общего числа жителей Челябинской области, которые приняли участие в голосовании.

Последние данные о явке появились еще в 18 часов. Тогда она составила 62 процента. Ранее спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что по его ощущениям явка превысит этот порог и дойдет до 65 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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