В Челябинской области началась обработка протоколов по голосованию
Участки закрыты: в Челябинской области начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию. Региональный избирком поделился первыми предварительными данными протоколов.
Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию
Сейчас обработано чуть меньше одного процента голосов. Предварительно, поправки поддержали почти 72 процента голосовавших. Против них высказались 27 процентов от общего числа жителей Челябинской области, которые приняли участие в голосовании.
Последние данные о явке появились еще в 18 часов. Тогда она составила 62 процента. Ранее спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш заявил, что по его ощущениям явка превысит этот порог и дойдет до 65 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU