«Живы, но пострадали сильно»: в Челябинской области разбились два автомобиля

1 Июль 2020 2020-07-01T21:10:46+03:00

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По Чебаркулем, близ озера Еловое произошла авария. Лоб в лоб столкнулись «двенадцатая» и «четырнадцатая». Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Миасс» во ВКонтакте, пострадали трое.

— Там такой участок сам по себе, из-за поворота не видео почти ничего, а зимой там вообще мясо бывает, — пишет в комментариях Влад Упругин.

— Живы, но пострадали сильно, — пишет Елена Цыбина.

На момент написания материала в ГУ МВД по Челябинской области дать комментарий по ДТП не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU