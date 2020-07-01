2020-07-01T21:10:46+03:00
Происшествия

«Живы, но пострадали сильно»: в Челябинской области разбились два автомобиля

«Лады» столкнулись лоб в лоб
Ирина ФАДЮШИНА
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Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ЧП Миасс/vk.comАвтомобили получили серьезные повреждения. Фото: ЧП Миасс/vk.com
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По Чебаркулем, близ озера Еловое произошла авария. Лоб в лоб столкнулись «двенадцатая» и «четырнадцатая». Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Миасс» во ВКонтакте, пострадали трое.

— Там такой участок сам по себе, из-за поворота не видео почти ничего, а зимой там вообще мясо бывает, — пишет в комментариях Влад Упругин.

— Живы, но пострадали сильно, — пишет Елена Цыбина.

На момент написания материала в ГУ МВД по Челябинской области дать комментарий по ДТП не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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