«Тащат все, что не прикручено»: Магнитогорск обсуждает попавшую на видео кражу металлической урны
Инцидент произошел у магазина на улице Ленина, 5. Женщина не смогла устоять перед металлической урной и, вывалив мусор, стащила ее с одной из главных улиц Магнитогорска. Видео эпизода городской жизни сразу же оказалось в социальных сетях.
— Мы, конечно, все понимаем. Но это не понимаем! Искренне надеемся, что украденный предмет послужит в благородных целях, — подписали роди администраторы городского паблика «Черное&Белое Магнитогорск».
За мелкое хищение даме грозит штраф размером не менее одной тысячи рублей либо административный арест до пятнадцати суток. Еще один вариант наказания — обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
А пока ее ищут, горожане гадают, почему женщина положила глаз на ничем не примечательный мусоросборник и в каких целях его можно использовать.
Женщина ворует урну в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".
— В металлолом?
— Или пепельница для любимого?
— Может, в квартире поставит на кухне...
— В сад наверное...
— Под цветы прихватила.
Горожане советуют властям города замуровывать урны в асфальт или привязывать их веревкой к крыльцу магазинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU