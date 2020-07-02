«Двери в дом уже горели»: селянин спас двоих детей на пожаре в Челябинской области
Частный дом на улице Школьной в поселке Шантарино загорелся днем 30 июня. Соседка увидела густой дым из-под крыши и побежала за помощью к добровольцу из местной пожарной команды. Сергей Новик не стал дожидаться подмогу и спас от гибели двух ребятишек 9-ти лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
— Через пару минут Сергей был на месте. Открыть входную дверь у него не получилось — она горела. Тогда мужчина топором выбил оконный проем и помог выбраться из горящего дома двум детям, — уточняют подробности подвига в ведомстве.
Девятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку тут же передали в руки родителям, которые прибежали на крик соседей. Они отлучились из дома по делам ненадолго.
Тем временем к дому подъехал другой доброволец пожарной команды с цистерной с водой, и пожар затушили.
— Учитывая, что ближайшее подразделение профессиональной пожарной охраны находится в 28 километрах, можно сказать, что два добровольца спасли и дом. и детей, — говорят в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU