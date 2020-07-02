Глава района в Челябинской области отказался показать ревизорам бумаги по госзакупкам

2 Июль 2020 2020-07-02T11:18:28+03:00

Чиновника накажут за отказ показать важные документы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Исполняющий обязанности главы Кунашакского района Челябинской области поссорился с ревизорами. Чиновник отказался показать членам районной Контрольно-ревизионной комиссии документы по муниципальным закупкам. Конфликт дошел до прокуратуры.

Прокуратурой Кунашакского района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.4 КоАП РФ в отношении и.о. главы Кунашакского муниципального района. Основанием послужило невыполнение законных требований районной Контрольно-ревизионной комиссии о предоставлении документов по муниципальным закупкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU