Глава района в Челябинской области отказался показать ревизорам бумаги по госзакупкам
Исполняющий обязанности главы Кунашакского района Челябинской области поссорился с ревизорами. Чиновник отказался показать членам районной Контрольно-ревизионной комиссии документы по муниципальным закупкам. Конфликт дошел до прокуратуры.
Прокуратурой Кунашакского района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.4 КоАП РФ в отношении и.о. главы Кунашакского муниципального района. Основанием послужило невыполнение законных требований районной Контрольно-ревизионной комиссии о предоставлении документов по муниципальным закупкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU