Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург опоздал на три часа из-за бомбы
Один из пассажиров авиарейса «Челябинск — Санкт-Петербург» на три часа задержал вылет из аэропорта имени Игоря Курчатова. Поднявшись на борт, мужчина заявил, что у него — бомба.
После этого всех пассажиров вывели в здание терминала. Сотрудники аэропорта провели повторный досмотр пассажиров и ручной клади, еще раз проверили весь багаж. Лишь после этого самолет авиакомпании «Победа» смог подняться в небо.
— Самолет должен был улететь в 6.05 часов 2 июля. В небо он поднялся лишь спустя два часа сорок минут, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе челябинского аэропорта.
Лжеминер доставлен в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU