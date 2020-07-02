2020-07-02T11:35:51+03:00
Общество

Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург опоздал на три часа из-за бомбы

Один из пассажиров напугал пассажиров возможным взрывом
Лидия ПЕСКОВА
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Самолет вылетел, задержавшись в Челябинске почти на три часа.Самолет вылетел, задержавшись в Челябинске почти на три часа.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Один из пассажиров авиарейса «Челябинск — Санкт-Петербург» на три часа задержал вылет из аэропорта имени Игоря Курчатова. Поднявшись на борт, мужчина заявил, что у него — бомба.

После этого всех пассажиров вывели в здание терминала. Сотрудники аэропорта провели повторный досмотр пассажиров и ручной клади, еще раз проверили весь багаж. Лишь после этого самолет авиакомпании «Победа» смог подняться в небо.

— Самолет должен был улететь в 6.05 часов 2 июля. В небо он поднялся лишь спустя два часа сорок минут, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе челябинского аэропорта.

Лжеминер доставлен в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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