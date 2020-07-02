В Челябинской области мать заставили выделить детям доли в новой квартире

2 Июль 2020 2020-07-02T12:10:58+03:00

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Прокуратура Миасса через суд заставила мать двоих ребятишек выделить малышам доли в квартире. При покупке жилья женщина использовала маткапитал, а в таком случае каждый член семьи должен получить свою долю в квартире.

— В ходе проверки установлено, что в 2019 году женщина купила квартиру с использованием средств материнского капитала. Однако доли несовершеннолетним она не выделила до сих пор. Таким образом она нарушила право ребят на улучшение жилищных условий, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Миасский городской суд согласился с прокуратурой и обязал мать разделить жилье на три равных части.

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ИСТОЧНИК KP.RU