В Челябинской области мать заставили выделить детям доли в новой квартире
Прокуратура Миасса через суд заставила мать двоих ребятишек выделить малышам доли в квартире. При покупке жилья женщина использовала маткапитал, а в таком случае каждый член семьи должен получить свою долю в квартире.
— В ходе проверки установлено, что в 2019 году женщина купила квартиру с использованием средств материнского капитала. Однако доли несовершеннолетним она не выделила до сих пор. Таким образом она нарушила право ребят на улучшение жилищных условий, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Миасский городской суд согласился с прокуратурой и обязал мать разделить жилье на три равных части.
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ИСТОЧНИК KP.RU