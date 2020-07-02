2020-07-02T12:49:17+03:00
Общество

Комбо на грани фола: как пиццерия из Челябинска оказалась замешана в рекламе оружия и проституток

Руководство заведения фаст-фуда прокомментировало ситуацию
Ирина ФАДЮШИНА
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Такой автомобиль привозил пиццу челябинцам. Фото: chel.fas.gov.ruТакой автомобиль привозил пиццу челябинцам. Фото: chel.fas.gov.ru
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Оружие, наркотики, проститутки и… доставка пиццы. Прокуратуру Тракторозаводского района заинтересовал автомобиль с наклейкой «Додо Пицца». Антимонопольная служба, куда передали дело, нашла сразу несколько нарушений: реклама запрещенных товаров и реклама оружия.

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Специалисты УФАС написали СМС на указанный номер и убедились: это доставка пиццы.

ООО «Додо Пицца Челябинск» привлечено в качестве лица, располагающего сведениями относительно распространения спорной рекламы. Дело возбуждено в отношении физических лиц, являющихся владельцами автомобиля и указанного номера телефона, — сообщила пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.

Как получилось, что популярная сеть пиццерий оказалась замешана в рекламе на грани фола? Оказалось, репутацию франшизы подмочили владелец и водитель авто, а на стекле указан личный номер курьера.

— Специалисты УФАС сообщают, что написали СМС по указанному номеру. Человек просто скинул им номер доставки. Он мог бы дать им любой другой номер. Со слов водителя, он «ради прикола» разместил такое объявление, указав свой личный номер, а когда ему звонили, он отвечал, что осталась только пицца, считая это смешным, — прокомментировало руководство пиццерии.

Также оказалось, что владелец автомобиля является курьером ООО «Фреш», которое по заявкам пиццерии обеспечивает явку своих курьеров. Доставщики пользуются личным номером. Что касается наклейки, оказалось, что такие несколько лет назад раздавали всем желающим во время промо-акции.

В заведении напоминают, что заказать пиццу можно через официальный сайт, официальное приложение или по номеру телефона, также указанном на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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