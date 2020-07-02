Рабочего раздавило при разгрузке вагона в Челябинской области

2 Июль 2020 2020-07-02T12:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего на территории Керамогранитного завода в Златоусте. Тело мужчины было найдено в среду, 1 июля.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму при разгрузке железнодорожного вагона, — коротко сообщают о трагическом инциденте в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Тем не менее, силовики проверят все обстоятельства фатального инцидента. Не исключено, что под видом несчастного случая может скрываться преднамеренное убийство.

Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU