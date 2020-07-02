2020-07-02T12:42:00+03:00
Общество

Рабочего раздавило при разгрузке вагона в Челябинской области

Обстоятельства гибели грузчика проверяет Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Рабочий погиб на месте.Рабочий погиб на месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего на территории Керамогранитного завода в Златоусте. Тело мужчины было найдено в среду, 1 июля.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму при разгрузке железнодорожного вагона, — коротко сообщают о трагическом инциденте в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Тем не менее, силовики проверят все обстоятельства фатального инцидента. Не исключено, что под видом несчастного случая может скрываться преднамеренное убийство.

Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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