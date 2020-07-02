В Челябинске огласили приговор парню, который зарезал несговорчивую невесту

2 Июль 2020 2020-07-02T13:43:33+03:00

Ближайшие десять лет парень проведет в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка погибла от многочисленных ударов ножом в подъезде своего дома

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Калининский районный суд Челябинска огласил приговор 24-летнему жителю города, который в ноябре 2018 года зарезал свою бывшую девушку, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В ноябре 2018 года мужчина напал на знакомую девушку в подъезде дома 301/2 по проспекту Победы и на почве конфликта нанес ей множество ножевых ранений. Погибшей было 22 года, — говорят в прокуратуре.

Внезапный приступ агрессии охватил парня из-за того, что девушка отказалась возобновить романтические отношения и выйти за него замуж. Перед убийством мужчина буквально преследовал свою жертву, караулил в подъезде.

Судья приговорил ревнивца 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу каждого из родителей взыскано по 700 тысяч рублей и порядка 90 тысяч рублей, потраченных семьей на погребение.

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ИСТОЧНИК KP.RU