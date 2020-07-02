Жители Челябинской области украли витамины на 5 миллионов в «Арианте»

2 Июль 2020 2020-07-02T14:24:38+03:00

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600 килограмм кормовых витаминов для животных украли пятеро жителей поселка Красногорский в известной агрофирме.

— По версии следствия, обвиняемые в апреле текущего года в ночное время при помощи одной из обвиняемых, работающей сторожем, незаконно проникли на территорию ООО «Агрофирма Ариант», где со склада похитили и вывезли более 600 кг витаминов для животных общей стоимостью 5,4 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Полиция успела задержать подозреваемых прежде, чем они успели продать награбленное. Витамины вернули аграриям. Уголовное дело по статье 158 (»Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») направили в Еманжелинский городской суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU