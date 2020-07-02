Возле университета в центре Челябинска запретили парковку
На Свердловском проспекте, через дорогу от педагогического университета, запретили оставлять машины. Раньше запрет на стоянку возле домов № 61, 63 и 63а действовал только с 07:00 до 11:00.
— На участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина круглосуточно запрещена стоянка автотранспорта, — сообщили в мэрии города.
Автомобилистов просят быть внимательными, чтоб потом не искать своего железного коня на штрафстоянке.
Напомним, в феврале запретили парковаться на площади Революции, рядом со зданием Молодежного театра (ТЮЗа). На это радостный урбанист Лев Владов написал: «Подступ к площади Революции свободен!»
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ИСТОЧНИК KP.RU