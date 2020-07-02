В день голосования в челябинском гипермаркете украли два десятка масок
Красота, как известно, страшная сила. Настолько, что толкает на преступление. 1 июля в гипермаркете «Ашан» две девушки пронесли мимо кассы целый арсенал косметических средств: 18 масок для лица, лак, крем и пинцет.
— Задержаны девушки 21 и 29 лет, уроженки Аргаяшского района, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
1 июня стал для охранников гипермаркета сложным днем. Пришлось задерживать еще одного нарушителя. Один из покупателей разорвал упаковку с марципаном и решил угоститься. Оказалось, что мужчина был ранее судим.
Всех горе-покупателей передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU