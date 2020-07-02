Челябинскую школу для слабовидящих детей раскрасят мастера граффити

2 Июль 2020 2020-07-02T17:38:07+03:00

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Необычные рисунки для необычных ребят — стены челябинской школы №127 для детей с нарушением зрения разукрасят мастера граффити. Учреждение нашло подходящего для ремонта инвестора — финского производителя краски Tikkurila.

Как выяснил сайт hornews.com, для создания рисунков художникам приходилось очень долго консультироваться с преподавателями школы. Большинство учеников из 127-й школы, могут видеть, но не так, как здоровые люди. Цвета же для граффити также подбирали специально — для этого смотрели какие цвета ребята использовали в своих рисунках. Работы планируют закончить к концу лета.

— Очень важным было сделать, чтобы глаза у детей не уставали, а цвета не перевозбуждали, поэтому по большей части использованы пастельные цвета. Графика передает динамику и не дает заскучать зрителю. Животные, писатели и растения вовлекают коридор в учебный процесс, — рассказал один из участников проекта — художник, дизайнер Денис Danger.

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ИСТОЧНИК KP.RU