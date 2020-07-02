2020-07-02T17:38:07+03:00
Общество

Челябинскую школу для слабовидящих детей раскрасят мастера граффити

Проект поддержал финский производитель краски Tikkurila
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Необычные сочетания оправданы тем, как ребята видят мир. Фото: hornews.comНеобычные сочетания оправданы тем, как ребята видят мир. Фото: hornews.com
Изменить размер текста:

Необычные рисунки для необычных ребят — стены челябинской школы №127 для детей с нарушением зрения разукрасят мастера граффити. Учреждение нашло подходящего для ремонта инвестора — финского производителя краски Tikkurila.

Как выяснил сайт hornews.com, для создания рисунков художникам приходилось очень долго консультироваться с преподавателями школы. Большинство учеников из 127-й школы, могут видеть, но не так, как здоровые люди. Цвета же для граффити также подбирали специально — для этого смотрели какие цвета ребята использовали в своих рисунках. Работы планируют закончить к концу лета.

— Очень важным было сделать, чтобы глаза у детей не уставали, а цвета не перевозбуждали, поэтому по большей части использованы пастельные цвета. Графика передает динамику и не дает заскучать зрителю. Животные, писатели и растения вовлекают коридор в учебный процесс, — рассказал один из участников проекта — художник, дизайнер Денис Danger.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области прошла серия землетрясений
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Новую набережную в Челябинске будут проектировать архитекторы из Москвы
Челябинскую школу для слабовидящих детей раскрасят мастера граффити
В день голосования в челябинском гипермаркете украли два десятка масок
Челябинску и Магнитогорску присвоят звание «Город трудовой доблести»
Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии
Онлайн ресурс СберЗдоровье теперь доступен жителям жилого комплекса «50 мкр. Парковый»
Возле университета в центре Челябинска запретили парковку
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Легковушка разнесла защитное ограждение на въезде в промзону Челябинска
Жители Челябинской области украли витамины на 5 миллионов в «Арианте»