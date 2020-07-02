2020-07-02T18:03:12+03:00
Общество

Новую набережную в Челябинске будут проектировать архитекторы из Москвы

Место притяжения появится у озера Смолино
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Группу архитекторов возглавляла директор бюро Анна Ищенко. Фото: Наталья Котова, InstagramГруппу архитекторов возглавляла директор бюро Анна Ищенко. Фото: Наталья Котова, Instagram
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Набережную у озера Смолино в Челябинске будут проектировать московские архитекторы. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова по итогам прогулки с работниками известного бюро WOWHAUS.

Новая набережная появится в районе пересечения улиц Гагарина и Новороссийской. Сейчас начнется разработка концептов, а также последующее обсуждение проектов с жителями и возможными инвесторами.

Как отметила Котова, архитекторы увидели в участке огромный потенциал, а само бюро WOWHAUS является одним из ведущих в России, которые специализируются на проектировании набережных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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