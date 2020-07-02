Новую набережную в Челябинске будут проектировать архитекторы из Москвы
Набережную у озера Смолино в Челябинске будут проектировать московские архитекторы. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова по итогам прогулки с работниками известного бюро WOWHAUS.
Новая набережная появится в районе пересечения улиц Гагарина и Новороссийской. Сейчас начнется разработка концептов, а также последующее обсуждение проектов с жителями и возможными инвесторами.
Как отметила Котова, архитекторы увидели в участке огромный потенциал, а само бюро WOWHAUS является одним из ведущих в России, которые специализируются на проектировании набережных.
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ИСТОЧНИК KP.RU