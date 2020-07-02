В Челябинской области прошла серия землетрясений
В Челябинской области прошла целая серия подземных толчков. Небольшие землетрясения в течении всей прошлой недели, с 25 июня по 1 июля, фиксировал Казахстанский национальный центр данных.
Толчки разной магнитуды заметили под Верхнеуральском, Южноуральском, Магнитогорском, Бредами, Карталами и Чебаркулем. Самое сильное из них зарегистрировали 26 июня. Тогда из-за магнитуды в 3.1 балла люди ощутили тряску сравнимую с автобусной.
Среди версий, которые сейчас выдвинули ученые основной считается формирование зона повышенной сейсмической активности. В Челябинской области фиксировали медленное нагревание горных пород и подземных вод.
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ИСТОЧНИК KP.RU