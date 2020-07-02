Погода в Челябинске 3 июля 2020: теплеют и дни, и ночи

2 Июль 2020 2020-07-02T20:37:30+03:00

Какой будет погода в Челябинске 3 июня 2020 года

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И вот же, вот оно началось: Челябинск летит навстречу знойному лету. Уже к среде, 8 июля, в городе потеплеет до +30. А пока расскажем, какой будет погода в Челябинске в пятницу, 3 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха поднимется до +9, существенных осадков ночью не будет. Днем 3 июля в городе потеплеет до +25 градусов. Местами в городе вероятны небольшие дожди. Но ветер слабый, и до семи часов вечера в областном центре все еще сохраняются неблагоприятные метеусловия.

А в это время по области воздух прогреется до +28. Но в некоторых районах 3 июля возможны полноценные дожди и грозы. На севере региона синоптики прогнозируют град и туманы.

Такой будет погода в Челябинске 3 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU