2020-07-02T21:20:21+03:00
Общество

Пьяный житель Челябинска требовал у бригады скорой тест на коронавирус

Медикам пришлось вызвать Росгвардию
Лидия ПЕСКОВА
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На помощь медикам пришла Росгвардия.На помощь медикам пришла Росгвардия.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Инцидент произошел в ночь на среду, 1 июля, на улице III Интернационала в Челябинске. Изрядно выпивший молодой человек не пускал бригаду скорой в подъезд, где медиков уже ждала пациентка, и требовал прямо на месте сделать тест на коронавирус.

— В подъезде дорогу медицинскому персоналу преградил агрессивно настроенный мужчина. Он находился в состоянии опьянения. Тогда фельдшер нажал сигнал «Тревоги» и вызвал на место бойцов Росгвардии, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

На вызов силовики приехали оперативно. Они задержали 21-летнего нарушителя и передали его в руки полиции.

Систему новигационно-спутникового мониторинга «Алмаз», передающую сигнал «Тревога» от медицинских работников прямо на пульт охраны, используют с января 2020 года. Сегодня к ней подключены все автомобили скорой в Челябинске.

Позже фельдшер скорой Леонид Евдокимов, который и вызвал бойцов Росгвардии, написал благодарность в адрес сотрудников вневедомственной охраны.

— Теперь работать гораздо спокойнее потому, что знаешь — помощь подоспеет быстро! — признался он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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