Покупка в Магнитогорске: что не так с кокосами из известного супермаркета
Жительница Магнитогорска купила кокос в супермаркете одной известной торговой сети рядом с домом. Но, увы, попробовать молоко заморского плода у нее не получилось. Кокос оказался безнадежно испорченным. Фотографии содержимого плода дама выложила в социальных сетях.
— Вот такой кокос — с плесенью и без молока, — подписала свои снимки женщина.
Горожане признались, что видят такое не в первый раз и советуют вернуть покупку.
— Отнесите обратно... Не один пост уже был про подобный кокос.
Но нашлись и такие, кто осудил не супермаркет, а саму женщину.
— Столько свежих ягод сейчас! Нет, надо потратить деньги на заморские гнилушки. Ну, приятного аппетита!
Были и шутники.
— Прикольно, а кокос — шоколадный!
Бывалые покупатели говорят: чтобы выбрать кокос, нужно внимательно посмотреть на его «глазки». Если «глазки» почернели или имеют отверстие, то внутрь давно попали бактерии.
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ИСТОЧНИК KP.RU