Покупка в Магнитогорске: что не так с кокосами из известного супермаркета

3 Июль 2020 2020-07-03T06:30:48+03:00

Ни пить, ни есть такое нельзя. Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

Горожане признались, что сталкивались с подобным не раз

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Жительница Магнитогорска купила кокос в супермаркете одной известной торговой сети рядом с домом. Но, увы, попробовать молоко заморского плода у нее не получилось. Кокос оказался безнадежно испорченным. Фотографии содержимого плода дама выложила в социальных сетях.

— Вот такой кокос — с плесенью и без молока, — подписала свои снимки женщина.

Горожане признались, что видят такое не в первый раз и советуют вернуть покупку.

— Отнесите обратно... Не один пост уже был про подобный кокос.

Но нашлись и такие, кто осудил не супермаркет, а саму женщину.

— Столько свежих ягод сейчас! Нет, надо потратить деньги на заморские гнилушки. Ну, приятного аппетита!

Были и шутники.

— Прикольно, а кокос — шоколадный!

Бывалые покупатели говорят: чтобы выбрать кокос, нужно внимательно посмотреть на его «глазки». Если «глазки» почернели или имеют отверстие, то внутрь давно попали бактерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU