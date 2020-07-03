ЕГЭ в Челябинской области 2020: нужно ли школьникам надевать перчатки и маску

3 Июль 2020 2020-07-03T07:31:18+03:00

А также полное расписание ЕГЭ в Челябинской области 2020 по всем предметам

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В пятницу, 3 июля, по всей стране стартуют выпускные экзамены в форме ЕГЭ. Уже сегодня челябинские школяры будут писать работы по географии, литературе и информатике, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

— Самым многочисленным экзаменом будет информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников, — рассказали в пресс-службе минобра Челябинской области

В этом году выпускные экзамены проводятся в новых условиях. В каждом пункте приема экзаменов:

— обеззараживают воздух;

— измеряют температуру;

— раздают средства индивидуальной защиты учителям.

Надевать ли перчатку и маску, школьники решают сами.

В 2020 году в Челябинской области стадать ЕГЭ будут 16 тысяч выпускников. Самым многочисленными экзаменами будут русский язык (15 700 человек) и математика (9 010).

ЕГЭ по русскому языку будет проводиться 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы.

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону горячей линии: (351) 263- 25-17.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

Основной период

3 июля — география, литература, информатика и ИКТ.

6 июля — русский язык.

7 июля — русский язык.

10 июля — профильная математика.

13 июля — история, физика.

16 июля — обществознание, химия.

20 июля — иностранные языки, биология.

22 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»).

23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»).

24 июля — резерв по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков.

25 июля — резерв по всем учебным предметам.

Дополнительный период

3 августа — география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история.

5 августа — русский язык.

7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), математика.

8 августа — резерв по всем учебным предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU