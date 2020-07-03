ЕГЭ в Челябинской области 2020: нужно ли школьникам надевать перчатки и маску
В пятницу, 3 июля, по всей стране стартуют выпускные экзамены в форме ЕГЭ. Уже сегодня челябинские школяры будут писать работы по географии, литературе и информатике, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
— Самым многочисленным экзаменом будет информатика и ИКТ, ее планируют сдавать 2 632 участника. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 115 человек. Экзамен по географии планируют сдавать 257 участников, — рассказали в пресс-службе минобра Челябинской области
В этом году выпускные экзамены проводятся в новых условиях. В каждом пункте приема экзаменов:
— обеззараживают воздух;
— измеряют температуру;
— раздают средства индивидуальной защиты учителям.
Надевать ли перчатку и маску, школьники решают сами.
В 2020 году в Челябинской области стадать ЕГЭ будут 16 тысяч выпускников. Самым многочисленными экзаменами будут русский язык (15 700 человек) и математика (9 010).
ЕГЭ по русскому языку будет проводиться 6 и 7 июля, а ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен, так как результаты ЕГЭ необходимы будут только для поступления в вузы.
По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону горячей линии: (351) 263- 25-17.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
Основной период
3 июля — география, литература, информатика и ИКТ.
6 июля — русский язык.
7 июля — русский язык.
10 июля — профильная математика.
13 июля — история, физика.
16 июля — обществознание, химия.
20 июля — иностранные языки, биология.
22 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»).
23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»).
24 июля — резерв по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков.
25 июля — резерв по всем учебным предметам.
Дополнительный период
3 августа — география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история.
5 августа — русский язык.
7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), математика.
8 августа — резерв по всем учебным предметам.
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ИСТОЧНИК KP.RU