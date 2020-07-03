Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июля 2020 года: из палат выписывают все больше людей
Как сообщает минздрав Челябинской области, на утро 3 июля в регионе зафиксировано 7993 случаев заболевания COVID-19. За сутки количество заболевших увеличилось на 134 человека.
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При этом из больниц выписаны 133 человека, что вдвое больше, чем вчера. Всего с начала пандемии выздоровели 4577 пациентов. Еще 3218 человек проходят лечение.
Среди умерших за прошедшие сутки три человека. Коронавирус для всех погибших являлся сопутствующим заболеванием. Из жизни ушли 61-летний мужчина с атеросклеротическим кардиосклерозом, 83-летняя женщина, которая оправлялась от последствий ишемического инфаркта головного мозга и 45-летняя женщина, борющаяся генерализованной миастенией и сахарным диабетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU