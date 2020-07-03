В Челябинске заплыв возле «Заячьего острова» закончился трагедией

3 Июль 2020 2020-07-03T10:52:06+03:00

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Трагедия произошла на «Заячьем острове» в Калининском районе Челябинска. Как сообщили очевидцы, на берегу реки Миасс сидела компания и распивала спиртные напитки. Спустя какое-то время один из отдыхающих пошел купаться, а затем его нашли лежащим на мелководье лицом вниз. 46-летний мужчина не двигался, тогда его вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Приехавшая на место трагедии бригада медиков установила, что смерть утопленника наступила до их прибытия.

В управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска напомнили, что купаться в этом месте запрещено, а 30 мая здесь утонул еще один мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU