В Челябинской области вынесли приговор менеджеру, оформлявшей кредиты на бывших клиентов

3 Июль 2020 2020-07-03T11:27:28+03:00

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Ашинский городской суд вынес приговор менеджеру микрофинансовой организации. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, осужденная работала менеджером по работе с клиентами.

— Она использовала данные бывших клиентов и заключала на них договоры о займе. Таким хитрым путем ей удалось похитить 875 тысяч рублей. Деньги мошенница потратила на собственные нужды, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере». Суд приговорил бывшего менеджера к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком. Помимо этого, с женщины взыскали 774 тысячи рублей материального ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU