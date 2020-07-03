В Челябинске вынесли приговор грабителям-неудачникам, нападавшим на банки

3 Июль 2020 2020-07-03T11:52:08+03:00

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На скамье подсудимых оказались четверо челябинцев, которые уже привлекались к уголовной ответственности. В этот раз суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж, совершенное с применением насилия организованной группой», а также ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».

Первую попытку ограбления банка мужчины осуществили в марте 2018 года в Челябинске. Тогда они пробрались в отделение после его закрытия и угрозами потребовали у сотрудниц ключи от кассы, где находились 10 млн рублей. Один из грабителей заметил, что сработала сигнализация, поэтому банда решила скрыться с места преступления.

Второй случай нападения произошел в мае того же года. На этот раз под прицел группировки попал банк в Южноуральске. Грабители вошли в здание до начала рабочего дня и потребовали ключи от кассы, где лежали 800 тыс. рублей. Боязнь быть задержанными снова взяла верх над желанием обогатиться, и мужчины опять скрылись.

Третье нападение оказалось не таким масштабным, как два предыдущих, но для грабителей сложилось удачнее. Они взломали окно челябинского ювелирного салона, проникли внутрь и украли драгоценности на 55 тыс. рублей.

Гангстерские похождения для подсудимых закончились плачевно. Самый большой срок достался организатору группировки — ему дали семь с половиной лет в колонии особого режима. Его подельники получили по шесть с половиной и семь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU