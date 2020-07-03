Гигантская надпись «Я дома» появится на набережной Миасса в Челябинске

3 Июль 2020 2020-07-03T11:47:41+03:00

В буквах надписи есть скамейки, где можно сидеть. Фото: сообщество "Арт-объект "Я дома".

Авторы арт-проекта надеются, что она станет визитной карточкой города

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На набережной Миасса в Челябинске скоро появится огромная надпись «Я дома». Арт-проект должен стать одной из визитных карточек города, как это было с известной надписью «Счастье не за горами» в Перми.

— Наконец, мы утвердили у главного архитектора города новый дизайн арт-объекта, — сообщают авторы в своем сообществе в социальных сетях.

Буквы будут размером примерно в два человеческих роста. В центре конструкции смонтируют лавочки.

Первоначально надпись хотели составить из разноцветных конструкций, но после согласования с архитектором остановились на одном светло-зеленом цвете.

Конструкция обойдется в 400 тысяч рублей и будет установлена в центре города на набережной Миасса уже через месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU