В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»

3 Июль 2020 2020-07-03T11:54:01+03:00

В момент пожара внутри было 37 человек

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Серьезный пожар произошел в магазине по улице Клары Цеткин в Пласте. В здании находится супермаркеты «Пятерочка» и «Светофор». На момент возгорания внутри находились 37 человек. Все они смогли эвакуироваться самостоятельно.

— Сообщение поступило в 12:05. Через две минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. На момент их прибытия из-под кровли шел густой черный дым. Ранг сложности пожара был повышен до «1 БИС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Открытое горение удалось ликвидировать в 13:26. Сейчас производится разборка и проливка конструкций. На борьбу с огнем было привлечено 41 человек и 10 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU