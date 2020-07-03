В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»
Серьезный пожар произошел в магазине по улице Клары Цеткин в Пласте. В здании находится супермаркеты «Пятерочка» и «Светофор». На момент возгорания внутри находились 37 человек. Все они смогли эвакуироваться самостоятельно.
— Сообщение поступило в 12:05. Через две минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. На момент их прибытия из-под кровли шел густой черный дым. Ранг сложности пожара был повышен до «1 БИС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Открытое горение удалось ликвидировать в 13:26. Сейчас производится разборка и проливка конструкций. На борьбу с огнем было привлечено 41 человек и 10 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU